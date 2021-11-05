За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет

Уничтоженный обстрелом дом в Донбассе, 18 октября / Reuters

По состоянию на 7 утра 5 ноября российские вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции ВСУ, чтобы поддерживать напряжение и провоцирование ответного огня.

За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня, четыре из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия систематически поставляет на Донбасс оружие и боеприпасы - СМИ

У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник обстреливал из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. По украинским позициям в направлении Зайцева вражеские войска дважды вели огонь, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм. В районе населенного пункта Майорские оккупанты дважды обстрелы из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм. Возле Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь среди военных нет. На вооруженные провокации противника украинские силы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие, и заставили его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Россия планирует увеличить свой военный контингент в Донбассе. Произойдет это зимой, прогнозируют в Минобороны Украины.