За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2484
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2 Просмотров: 738
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 468
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9576
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6849
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3177
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3168
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 630
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
4
3
4
10
15
На Донбассе военные предупредили &quot;теракт&quot; на химическом предприятии
На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
93-я бригада показала место гибели сержанта Георгия Халикова
93-я бригада показала место гибели сержанта Георгия Халикова
&quot;Прикрыл собой побратимов&quot;: в октябре на Донбассе россияне убили двух воинов
"Прикрыл собой побратимов": в октябре на Донбассе россияне убили двух воинов
Видео
Все видео
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам
Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе
Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Просмотров: 972
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 549
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 963
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6687
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4104
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 270
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 08:12

За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет

  Комментировать
За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет
Уничтоженный обстрелом дом в Донбассе, 18 октября / Reuters

По состоянию на 7 утра 5 ноября российские вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции ВСУ, чтобы поддерживать напряжение и провоцирование ответного огня.

За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня, четыре из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия систематически поставляет на Донбасс оружие и боеприпасы - СМИ

У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник обстреливал из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. По украинским позициям в направлении Зайцева вражеские войска дважды вели огонь, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм. В районе населенного пункта Майорские оккупанты дважды обстрелы из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм. Возле Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь среди военных нет. На вооруженные провокации противника украинские силы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие, и заставили его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Россия планирует увеличить свой военный контингент в Донбассе. Произойдет это зимой, прогнозируют в Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 18495
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 17956
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 9 Просмотров: 11332
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 11043
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9576
Донбасс
Украина будет наращивать использование беспилотников Bayraktar – начальник генштаба ВСУ
Украина будет наращивать использование беспилотников Bayraktar – начальник генштаба ВСУ Просмотров: 297
Россия систематически поставляет на Донбасс оружие и боеприпасы - СМИ
Россия систематически поставляет на Донбасс оружие и боеприпасы - СМИ 1 Просмотров: 144
"Адекватно. Можно задействовать снова" - Ярош о Bayraktar, из которого всыпали российским оккупантам
"Адекватно. Можно задействовать снова" - Ярош о Bayraktar, из которого всыпали российским оккупантам Просмотров: 2430
"Мы вас любим и ждем". Рада назначила трех министров
"Мы вас любим и ждем". Рада назначила трех министров Просмотров: 1017
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
48
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
9
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
4
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
Голосов: 11731
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть