"За месяцы плена потерял 30 килограмм" - экс-пленник боевиков

За сутки через застенки боевиков ЛНР проходило 40 пленных. Фото: Зеркало недели

Через застенки боевиков ЛНР в здании областной администрации за день проходила до полусотни человек. Часть из них были казнены или умерли от пыток.

Такой информацией поделился председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко. 2 октября на круглом столе "Жизнь после плена" представил отчет "За решеткой дома" Правительства ЛНР ", посвященный работе с пленными.

"Мы насчитали 200 мест несвободы в ЛНР. Больше всего - Луганская областная госадминистрация. На третьем этаже там сидит вожак ЛНР. А в подвалах пытают и убивают людей. Говорить согласились 18 бывших пленников. Восемь из них не обращались в милицию - побоялись публичности. Рассказали о пытки, сексуальное насилие, казни. Задерживали всех: волонтеров и военнослужащих, гражданских жителей. Отпускали, когда люди уже были крайне истощены от пыток. К ответственности привлекли только одного - сел на 5 лет", - сказал Владимир Щербаченко.

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"Первую неделю после плена не говорил, а Гаркави, как собака. За 9 месяцев "на подвале" потерял 30 килограммов. Мы заброшенные сами на себя. Высокопоставленные любят делать Селфи с пленными и выставлять их в Facebook. Им безразлично, что пережили наши ребята и их семьи. на Минских переговорах нас забили. Не понимаю, почему террористов не хотят отдавать в обмен на наших пленных. Для меня жизнь одного украинского солдата важнее всего это отродье. Ибо самое ценное, что там потеряли - это время, которое никто не вернет", - рассказал 46-летний Анатолий Поляков. Вернулся из плена боевиков, сейчас возглавляет Украинскую ассоциацию пленных.

В мае стало известно, что Украинская, которые были освобождены из плена боевиков террористических ДНР и ЛНР 27 декабря в прошлом году и 24 января 2018 года - выплатят единовременное пособие в 100 тыс грн.