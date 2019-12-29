За год ситуация на линии фронта не изменилась - Михаил Самусь

Разведения деморализует войска, потому что является задачей. Фото: UA | TV

За год ситуация на линии фронта не изменилась, так как Россия не желает ее менять.

"Русские сохраняют намерения относительно разрушения Украины, поскольку военный конфликт в Донбассе для Путина является инструментом влияния на нашу власть и международное сообщество", - говорит военный аналитик Михаил Самусь заместитель директора в международных вопросах Центра исследования армии, конверсии и разоружения.

"Владимир Зеленский осуществил шаги относительно попыток переконфигурации и просмотра возможностей урегулирования этого конфликта. Он действительно пытается создать какие-то новые условия, пройтись еще раз по Минским договоренностям, возможно модернизировать или изменить. Но при этом мы видим, что РФ не настроена на изменения и продолжает придерживаться подходов, которые ее устраивают. в Минских договоренностях зафиксированы те подходы, которые устраивают РФ. в принципе у Кремля нет смысла менять что-то ", - говорит он.

Руководство Генштаба и Минобороны продолжают те реформы, которые ввели во время президентства Петра Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за проблем с мозгом в России умер боевик ДНР

"Они действуют в рамках реализации Закона о национальной безопасности, в котором определили направления реформирования. Активизировалась законодательная работа, например закон о оборонные закупки, которые находятся на финишной прямой должно улучшить ситуацию", - говорит он.

Разведение, по мнению эксперта, не может деморализовать украинские войска, потому, что является задачей.

"Здесь главное организовать. Это же не отступление, а формирование системы обороны, которая предусматривает увеличенную расстояние между воюющими сторонами. Другое дело - как это представят в информационном пространстве. Как это представлено лидерами мнений, а это уже влияет на всех. Но при правильном планировании психологического климата командирами, это не должно влиять на боеготовность и боеспособность ", - говорит он.

Чтобы завоевать доверие военных Владимир Зеленский должен быть открытым и честным.

"Должно стремиться не только" перестать стрелять ", а пытаться урегулировать военный конфликт нашей победой. Солдаты не должны думать, считать, что верховный главнокомандующий действует во вред нашему государству и людям", - говорит он.

Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе завершился. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента. "Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.