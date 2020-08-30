"За что убили моего 16-летнего сына? За любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко

"Степан запросто мог предать Украину - перейти на другую сторону, подписаться на службу боевикам. Но в свои 16 лет имел такую силу воли, такое мужество пройти все до конца, что был готов погибнуть, но не стать предателем", - говорит Gazeta.ua волонтер Сталина Чубенко, мать 16-летнего Степана Чубенка из Краматорска Донецкой области, которого 25 июля 2014 замучили боевики ДНР.
"Быть патриотом на Востоке Украины намного сложнее и опаснее, чем в любом другом регионе. Помню, была в Выдубицком монастыре в Киеве. В лавке спросили, откуда я. - С Краматорска. - А, сепаратисты. - Да, те сепаратисты, которые отдают жизнь за Украину.
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У нас тоже было много людей, которые поддерживали Украину и не представляли жизни без нее. Но что могли сделать безоружные люди? Выходили на проукраинские митинги, пытались донести информацию в соцсетях. Так делал и Степан. Даже когда город оккупировали, мог одеть свитер со словами "Слава Украине!"
Часто меня спрашивают: "За что убили 16-летнего сына?" За Украину. За любовь к своей стране. Оказывается, родившись в Украине и любя свою страну, может быть опасно жить сдесь.
Часто думаю: жили хорошо, все было нормально. И вдруг началась ненависть ко всему украинскому, к флага, герба, гимна, вышиванок. Горжусь людьми, которые отстаивают свою позицию и не предали свою Родину.
Жили хорошо, все было нормально. И вдруг началась ненависть ко всему украинскому
Когда сын ехал из Киева, лежал на верхней полке. Снизу сидел военный. Возмущался, что из центра Украины едут защищать Родину, а на востоке ее предают. Сын начал доказывать свой патриотизм, говорить, что у нас тоже достаточно патриотов. Военный ответил: "Опасно с такими взглядами ехать в Донецк".
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Июль для нас - всегда 2014 год. Мы проживаем со своим ребенком этот расстрел. Люди по-разному уходят из жизни, но всегда хорошо, когда рядом есть родной человек, который может поддержать, подержать за руку. В последние минуты вокруг сына были одни враги, которые ненавидели, били, издевались. Там была только одна женщина, которая пыталась как-то его спасти.
29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольшие потери украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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