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вторник, 30 июля 2019 10:18

"Выживая он не смотрел нам в глаза" - 22-летнего тяжелораненого матроса спасают в Днепре

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&quot;Выживая он не смотрел нам в глаза&quot; - 22-летнего тяжелораненого матроса спасают в Днепре
22-летний старший матрос Виктор получил крайне тяжелые ранения на Донбассе. Фото: Yulia Ratsybarska/RadioSvoboda

Ночью на 30 июля 22-летнего старшего матроса Виктора доставили в Областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре. Он получил минно-взрывную травму: многочисленные осколочные ранения лица, разбитые и обожженные раны головы, тяжелое ранение глаз, ранения шеи, грудной клетки, правого бедра.

В Днепр доставлен в крайне тяжелом состоянии и на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Выживая он не смотрел нам в глаза. С 12 ночи врачи скорой, реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи провели манипуляции и операции, восстанавливали жизненные функции и зрение, - пишет главный врач Сергей Рыженко в Facebook. - К 9 утра положительная динамика: открывает глаза, приходит в себя, реагирует на речь".

Виктор родом из города Апостолово Днепропетровской области.

"Он в Днепре, в Мечникова и значит дома, а дома и стены помогают", - говорят опытные реаниматологи.

Тяжелораненный 21 мая боец ​​79 десантно-штурмовой бригады Александр Беспалов, который перенес сложную операцию на головном мозге, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

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