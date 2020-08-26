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понедельник, 31 августа 2020 11:25

Выжить в плену мне помог эмоциональный интеллект - Игорь Козловский

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Автор: Тарас Подолян
  Травму нужно превратить в опыт, который, как ни странно, обогащает - считает Игорь Козловский
Травму нужно превратить в опыт, который, как ни странно, обогащает - считает Игорь Козловский

Ученый и философ, бывший дончанин Игорь Козловский пережил почти 2 года - 700 дней в плену боевиков ДНР. Выжить в ужасных условиях пыток и безнадежности ему помогло углубление в себя и собственный эмоциональный интеллект. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

"Я человек зрелый и практикующий. Вся моя предыдущая жизнь была, возможно, подготовкой к тому, чтобы пережить такую ​​травму. С другой стороны, я жил в разные эпохи, родился после Второй мировой и также переживал разные периоды. Служил на границе с Ираном в горах. Жизненные трудности дают определенный опыт и формируют.

Когда ты попадаешь в ситуацию несвободы, когда тебя бросили на самое дно человеческого существования, в эти подвалы, когда ты прошел через пытки, безнадежность, камеры-одиночки и камеры смертников, ты так или иначе берешь этот опыт, ты его совершенствуешь

Когда ты попадаешь в ситуацию несвободы, когда тебя бросили на самое дно человеческого существования, в эти подвалы, когда ты прошел через пытки, безнадежность, камеры-одиночки и камеры смертников, ты так или иначе берешь этот опыт, ты его совершенствуешь. Чтобы устоять, требуется умение работать с внутренним пространством. Понимаешь, что все вокруг является травмирующим, и поэтому остается только твое внутреннее - работаешь с собой через духовные практики.

Нужно иметь развитый эмоциональный интеллект, чтобы общаться с окружающей там средой, ведь рядом в подвале находятся не только наши политзаключенные, но и уголовники, и так называемые ополченцы. Спасала гибкость моего эмоционального интеллекта - умение выстраивать пространство отношений в болезненной среде. Встречаешься с психически неуравновешенными людьми, которые страдают, для которых эта травма впервые, и они не могут ее пережить. Кто-то накладывает на себя руки, кто-то сходит с ума на твоих глазах.

Чтобы не потерять себя в том ужасе, себя надо выговаривать. Из нужника время от времени вылезали крысы, и я читал тем крысам лекции - делился собственными смыслами.

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С травмой надо работать, ее надо сделать опытом, который, как ни странно, обогащает тебя. Люди, которые не пережили травму до конца, опыт не получают, травма и дальше продолжает манипулировать ими", - поделился опытом ученый.

Интервью с Игорем Козловским читайте в журнале "Країна".

Участник боевых действий на Донбассе 59-летний Владимир Фомицкий из Кривого Рога судится с Российской Федерацией. Требует компенсации за российскую агрессию на востоке Украины.

Мужчина - доброволец батальона "Кривбасс", попал в плен к русским силовикам при выходе из Иловайского котла в 2014 году. Пробыл в заложниках 10 дней. После освобождения Фомицкого признали непригодным к военной службе. Сейчас его исковое заявление против России начал рассматривать районный суд в Кривом Роге. Иск к государству-агрессору бывший пленный также подал в Европейский суд по правам человека.

Автор: Валерия Радзиевская
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