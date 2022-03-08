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вторник, 08 марта 2022 06:28

Спецтема: Война России против Украины

Высшее руководство миссии ОБСЕ не могут эвакуировать из Украины

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Высшее руководство миссии ОБСЕ не могут эвакуировать из Украины
Миссия ОБСЕ начала временную эвакуацию своих сотрудников 24 февраля. Фото: ОБСЕ

Высшее руководство мониторинговой миссии ОБСЕ заблокировано в Мариуполе Донецкой области из-за не прекращающих обстрелов оккупантами.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что миссия ОБСЕ покидает Украину, потому что основная задача организации – проведение миротворческих операций. В Украине же с 24 февраля идет широкомасштабное вторжение, под угрозой остаются все населенные пункты государства.

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Миссия ОБСЕ начала временную эвакуацию своих сотрудников еще 24 февраля. Вечером 6 марта завершилась эвакуация мониторинговой команды из Херсона в Россию.

"Высшее руководство Миссии заблокировано в Мариуполе, последний этап эвакуации начнется как только это позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее ОБСЕ объявила о выходе своей Специальной мониторинговой миссии (СММ) из Украины. Причина – гибель сотрудницы организации 1 марта в Харькове Марины Фениной, а также повреждение офиса Миссии в Мариуполе.

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