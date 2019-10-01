"Вынести вопрос на референдум" - сети о "формуле Штайнмайера"

Украинская делегация подписала так называемую "формулу Штайнмайера" / фото: Сергей Старостенко

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика(специальный представитель председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана. - Gazeta.ua), Мы согласовываем текст" формулы Штайнмайера".

По его словам, теперь "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет.

Gazeta.ua собрала, как на это отреагировали лидеры общественных мнений в соцсетях.

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"Формула Штайнмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Его разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.