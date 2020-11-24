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вторник, 24 ноября 2020 16:18

Введение миротворцев не соответствует потребностям нашего государства - эксперт

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Введение миротворцев не соответствует потребностям нашего государства - эксперт
Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в частности на неконтролируемой участке российско-украинской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения - Снегирев Фото: Lenta.ru

Введение миротворческой миссии на Донбасс затянется на годы.

"Принятие решения о введении миротворческой миссии ООН пройти несколько этапов, что займет определенное время. Консультации, техническая оценка, голосования, формирования бюджета, вопрос численности контингента, его размещения, логистики. В итоге - это может стать тупиком", - говорит Gazeta.ua сопредседатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Украина будет сложно убедить наших западных партнеров в том, что государство-окупант- Россия.

Если это сделают, тогда Россия не сможет участвовать в миротворческих операциях.

"Начнется этап технической оценки. Представители ООН поедут в зону конфликта и оценивать весь спектр вопросов, с которыми столкнется миссия - военная составляющая, политическая, религиозная, социально-экономическая. Отмечу, что подводный камень технической оценки в том, что такую ​​характеристику представители ООН могут дать только при условии гарантий их безопасности. то есть если боевики таких гарантий не дадут, то миссия не уедет. Достаточно перечислить количество нарушений со стороны боевиков соглашений о перемирии и препятствование работе миссии ОБСЕ чтобы понять ход событий ", - говорит Снегирев.

Решение о введении миротворцев должен утвердить Совет Безопасности ООН. Для этого Украина должна набрать 2/3 голосов членов Генассамблеи ООН.

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"Самый сложный вопрос - финансирование. По разным оценкам, в год нужно 1 - 1,2 млрд долларов. Все основные расходы берут на себя члены Совбеза. 29% предоставляют США, Россия - лишь 3,5% В свое время фактически был достигнут компромисс относительно участия воинских контингентов стран в миротворческой миссии в Донбассе между США и Россией. Москва настаивала на участии стран, связанные с ней. США оставляли за собой право на командование миссией и настаивали на участия не НАТО - Швеции, Финляндии, Австрии и тех , кто аффилированные с США. После заявления украинской стороны о невозможности участия Беларуси, снова встанет вопрос: кто же там будет? - говорит эксперт.

На каждом этапе ввода миротворческой миссии в Украине появятся проблемы.

"Даже в американских политиков есть понимание того, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их." Очень редко развертывания миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда ", - заявил экс-посол США в ООН Джон Болтон . Введение миротворцев не соответствует потребностям нашего государства. Это игра - попытка восстановить нашу субъектность, но не реальные шаги ", - заключает эксперт.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Неофициально говорю о плане Б, как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там - миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН.

По его словам, от плана Петра Порошенко план Зеленского ничем не отличается.

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