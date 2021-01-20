ВСУ ударили по российским оккупантам

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В районе Южного - с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил 11 не отведенных танков на временно оккупированных районах Донецкой области. Танки были обнаружены у оккупированной Новоселовки (37 км северо-восточнее Донецка).