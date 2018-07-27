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пятница, 27 июля 2018 15:04

ВСУ пытаются идентифицировать 85 тел погибших на Донбассе

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ВСУ пытаются идентифицировать 85 тел погибших на Донбассе
Фото: УП

Военные поисковики пытаются идентифицировать 85 тел погибших на территории Донбасса. Почти половина из них - военнослужащие. Об этом рассказал координатор гуманитарного проекта ВС Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200" подполковник Михаил Котелевский в интервью "Украинской правде".

"Из 85 тел, которые сейчас пытаются идентифицировать, почти у половины совпадения по ДНК-экспертизами с родственниками. Это пропавшие без вести военнослужащие. Мы предполагаем, кто именно. Уже нужно начинать работать с семьями", - говорит Котелевский.

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Сейчас представители гражданского сектора "ЭВАКУАЦИЯ 200" продолжают работу на оккупированных территориях, хотя не так часто, как в 2014-ом.

Это происходит совместными усилиями представителей гражданского сектора с противоположной стороны и Красного Креста.

С 2014 года поисковикам удалось вывезти из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных.

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