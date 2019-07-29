ВСУ получит 2 самолета-разведчика

ВСУ получат 2 самолета-разведчика до конца 2019 года / фото: милитаристский портал

В Николаеве на Государственном предприятии "Николаевский авиаремонтный завод" НАРП "сейчас идет ремонт 2 боевых самолетов Воздушных Сил ВС Украины - Су-24М и Су-24МР, что будет завершен до конца года

На предприятие они были доставлены грузовыми автомобилями, а в строй до 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко в Староконстантинове вернутся уже воздухом, сообщает 5 канал.

Во время ремонта фронтового бомбардировщика Су-24М и разведывательного самолета Су-24МР проводится полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполненный их ремонт или полная замена.

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Представили ТОП разработок военно-промышленного комплекса Украины за полгода. В перечень разработок попали мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", средний разведывательный корабль, командно-штабная машина БТР-3КШ, легкий контрбатарейный радар "Бисквит-КБ" и измеритель скорости снарядов РСВШ-112L, камуфляж "М", станция радиоэлектронной борьбы Р 330КВ1М и беспилотные наземные аппараты FAHD и JAMAL.