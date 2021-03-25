ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 270
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 468
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 666
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 261
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 648
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 765
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1053
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 801
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
7
7
4
3
У линии разграничения местный подорвался на гранате
У линии разграничения местный подорвался на гранате
Попрощались с воином, который погиб на Донбассе
Попрощались с воином, который погиб на Донбассе
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
&quot;Навсегда останется в рядах &quot;Небесного войска&quot; - село простилось с 30-летним воином
"Навсегда останется в рядах "Небесного войска" - село простилось с 30-летним воином
&quot;О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии&quot; - Мендель запускает телешоу
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Видео
Все видео
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Интервью
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 270
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 666
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 261
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 765
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 765
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 495
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 12:10

ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов

  Комментировать
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Украинские военные показали момент уничтожения оккупантов на Донбассе. Фото: Скриншот с видео

В сети появилось видео с моментом уничтожения позиций батальона российских террористов "Восток" на Донбассе.

На ролике показано огонь из оружия, калибр которого не превышает 73 мм, боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ опубликовала видео в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Донбассе были неспокойны. Что говорят в штабе

"Где-то на территории Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли "бравые "воины" с "Востока", который основал Саша Ходок. Служили они не мирно, вели огонь по нашим позициям с различных видов вооружения, чем делали немало хлопот нашим ребятам", - пишут украинские воины.

Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар в ответ с не запрещенного вида вооружения.

"Результат вы видите сами. По разведывательным данным, несколько "бравых" воинов "защитников русского мира" поехали слушать Кобзона. Слава Украине!" - написала боевая группа К-2.

Большинство украинских защитников на Донбассе гибнут в результате работы снайперов незаконных вооруженных формирований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Белорусы определились с государственным статусом

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 36891
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 14031
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 11106
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 8235
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6507
Донбасс
Когда выиграем войну против России? - ответ в свежем номере журнала "Країна" дает представитель в ТКГ Сергей Гармаш
Когда выиграем войну против России? - ответ в свежем номере журнала "Країна" дает представитель в ТКГ Сергей Гармаш
 Просмотров: 90
Российские наемники провоцируют обострение на Мариупольском и Авдеевском направлениях - штаб
Российские наемники провоцируют обострение на Мариупольском и Авдеевском направлениях - штаб Просмотров: 162
Большинство воинов ВСУ погибает от снайперов - Ермак
Большинство воинов ВСУ погибает от снайперов - Ермак Просмотров: 288
Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия
Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия Просмотров: 63
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
6
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
6
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 10686
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть