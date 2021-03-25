ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов

Украинские военные показали момент уничтожения оккупантов на Донбассе. Фото: Скриншот с видео

В сети появилось видео с моментом уничтожения позиций батальона российских террористов "Восток" на Донбассе.

На ролике показано огонь из оружия, калибр которого не превышает 73 мм, боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ опубликовала видео в Facebook.

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"Где-то на территории Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли "бравые "воины" с "Востока", который основал Саша Ходок. Служили они не мирно, вели огонь по нашим позициям с различных видов вооружения, чем делали немало хлопот нашим ребятам", - пишут украинские воины.

Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар в ответ с не запрещенного вида вооружения.

"Результат вы видите сами. По разведывательным данным, несколько "бравых" воинов "защитников русского мира" поехали слушать Кобзона. Слава Украине!" - написала боевая группа К-2.

Большинство украинских защитников на Донбассе гибнут в результате работы снайперов незаконных вооруженных формирований.