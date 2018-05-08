ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии

Украинские бойцы на учениях поразили отличными результатами.
Фотографии опубликовали в Facebook на странице 56-й отдельной мотопехотной бригады.
"Полигонный выход - это хорошая возможность на практике отточить свое мастерство. В течение нескольких месяцев обменивались опытом, закрепили полученные тактические навыки, подтянули морально-психологическое состояние и физическую выносливость ", - написали под фотографиями.
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На фото видно, как личный состав выполняет задачи в условиях, максимально приближенных к реальным боевым. Также бойцы показали, на что способна современная военная техника.
Украинцам показали видео боев за поселок Зайцево на оккупированной Донецкой области. Его в Facebook опубликовали волонтеры сообщества "Вернись живым".
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