ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов

27 мая зафиксировано два обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 26 мая, украинские позиции на Донбассе девять раз обстреливали пророссийские боевики.

Возле Песков и неподалеку Причепиловки захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь также из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты, а неподалеку Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщили в штабе ООС.

"В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 27 мая зафиксировали два обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Возле Песков российские оккупанты применили запрещенные минометы 120-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. А вблизи Причепиловки - еще и вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

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