ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1107
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 225
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1125
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 729
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 801
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 567
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 477
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 558
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 549
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
1 Просмотров: 441
Фото
Все фото
8
7
10
5
8
&quot;Джевелины&quot;, &quot;Байрактары&quot; и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
&quot;Помни, кто ты&quot;: украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
"Помни, кто ты": украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 207
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1719
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 531
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 08:05

ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов

  Комментировать
ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов
27 мая зафиксировано два обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 26 мая, украинские позиции на Донбассе девять раз обстреливали пророссийские боевики.

Возле Песков и неподалеку Причепиловки захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь также из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты, а неподалеку Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщили в штабе ООС.

"В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 27 мая зафиксировали два обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Возле Песков российские оккупанты применили запрещенные минометы 120-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. А вблизи Причепиловки - еще и вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер оккупантов подстрелил воина ВСУ

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное из противотанкового ракетного комплекса. ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 27839
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 12925
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 6471
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 4608
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 2961
Донбасс
Режим полной тишины и Россия - агрессор. О чем была встреча советников лидеров "нормандского формата"
Режим полной тишины и Россия - агрессор. О чем была встреча советников лидеров "нормандского формата" Просмотров: 342
Сепаратисты ранили мирного жителя на Донбассе
Сепаратисты ранили мирного жителя на Донбассе Просмотров: 45
В Донецкой области создали еще одну военно-гражданскую администрацию
В Донецкой области создали еще одну военно-гражданскую администрацию Просмотров: 225
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного Просмотров: 45
"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
8
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
7
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
4
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
Голосов: 11136
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть