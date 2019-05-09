ВСУ ликвидировали пророссийского наемника

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 990
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3980
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 882
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2196
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3213
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5517
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2025
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3249
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
5
7
33
3
6
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Оккупанты обстреляли Троицкое
Оккупанты обстреляли Троицкое
Тапки победы, фронтовые 100 г и камуфлированные коляски: Россию накрыла 9-майская эйфория
Тапки победы, фронтовые 100 г и камуфлированные коляски: Россию накрыла 9-майская эйфория
Парад гуманитарки из РФ в Донецк: новые фото военной техники в ДНР
Парад гуманитарки из РФ в Донецк: новые фото военной техники в ДНР
Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом
Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом
Видео
Все видео
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2871
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1242
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1359
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3159
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3303
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 279
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
четверг, 09 мая 2019 10:42

ВСУ ликвидировали пророссийского наемника

  Комментировать
ВСУ ликвидировали пророссийского наемника
За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий. Фото: rbc.ua

За прошедшие сутки 8 мая пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня.

Дважды с применением запрещенных Минском минометов калибра 82 мм. Также обстрылы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Операция объединенных сил на Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волонтер показал последствия мощного удара по боевикам

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники девять раз обстреляли позиции Объединенных сил:

- у Павлополя: трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки: из гранатометов различных систем;

- у Богдановки: дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Старогнатовки: со станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Лебединского: с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

- у Опытного: с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников был обстрелян дважды:

- у Новотошковского из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Железного: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий и четверо ранены. Одного оккупанты убили, пятеро ранены. Также украинские подразделения уничтожили грузовик противника. С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе не зафиксировано.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ. Украинские воины надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Украинские военные отвоевали у оккупантов на Донбассе новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ ликвидировали пророссийского наемника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

В военной операции Германия потеряла 100 тысяч бойцов

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 1 Просмотров: 161455
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 115696
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 26712
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 21782
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
6
 1 Просмотров: 18684
Донбасс
Попали в аварию полицейские, которые помогали эвакуировать раненых бойцов
Попали в аварию полицейские, которые помогали эвакуировать раненых бойцов Просмотров: 675
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
5
 Просмотров: 1107
На Донбассе селяне восстали из-за перерытой россиянами дороги
На Донбассе селяне восстали из-за перерытой россиянами дороги Просмотров: 1044
В ЛНР 9 мая маршировать подразделение пособников нацистов
В ЛНР 9 мая маршировать подразделение пособников нацистов Просмотров: 720
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль 4 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
8
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
4
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
4
В Украине сегодня День памяти и примирения
4
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Украина признает незаконными все паспорта РФ, выданные украинцам
Голосов: 35291
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua