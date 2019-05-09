ВСУ ликвидировали пророссийского наемника

За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий. Фото: rbc.ua

За прошедшие сутки 8 мая пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня.

Дважды с применением запрещенных Минском минометов калибра 82 мм. Также обстрылы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Операция объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники девять раз обстреляли позиции Объединенных сил:

- у Павлополя: трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки: из гранатометов различных систем;

- у Богдановки: дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Старогнатовки: со станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Лебединского: с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

- у Опытного: с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников был обстрелян дважды:

- у Новотошковского из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Железного: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий и четверо ранены. Одного оккупанты убили, пятеро ранены. Также украинские подразделения уничтожили грузовик противника. С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе не зафиксировано.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ. Украинские воины надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Украинские военные отвоевали у оккупантов на Донбассе новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли.