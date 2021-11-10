Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач "Изоляции"

Главного палача донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" отправили за решетку на 60 суток без права на залог. Фото: скриншот

Супруга главного палача донецкой "Изоляции" Дениса Куликовского находится в следственном изоляторе боевиков.

А его сын вместе с дедом находится в Донецке. Об этом Куликовский рассказал 10 ноября во время заседания Приморского районного суда Мариуполя Донецкой области, который выбирал ему меру пресечения, передает ТСН.

Палач также поделился, что жил в Киеве в течение двух последних лет, был без работы. Утверждал, что знакомые ему помогали арендовать разные квартиры.

Еще "Палыч" подтвердил, что был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

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У наемника спросили, чем для него есть "Изоляция"? На вопрос он ответил так: "Это плохое место".

Ката везли из Киева в Мариуполь ночью, и на дорогу ушло более 12 часов.

Куликовский хочет, чтобы для безопасности суд отправил его под стражу. Именно такое решение вынес суд – два месяца под стражей без права на залог.

Ночью 9 ноября в Киеве оперативники Службы безопасности задержали руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского на позывной "Палыч". Дениса Куликовского подозревают по четырем статьям "Торговля людьми", "Создание террористической группы или организации", "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и "Нарушение законов и обычаев войны".