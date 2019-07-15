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понедельник, 15 июля 2019 17:27

Все в восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР

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Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА.

Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома.

БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.

Автор: Укроборонпром
  Обкатали новые украинские БТРы. Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады остались довольны
Обкатали новые украинские БТРы. Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады остались довольны

Высокой точности достигают благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки.

Кроме этого, он оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который уничтожает современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

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Боевая машина разгоняется до 100 км/ч благодаря шасси 8х8 и мощному немецкому двигателю Deutz, который совместили с американской автоматической трансмиссией от Allison.

Для дальнейших шагов в усилении обороноспособности Украины США необходимо определить, какое летальное оружие Украина будет способна принять и применять в будущем.

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Дата
15
июля

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