Все в восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР

Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА.

Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома.

БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.

Автор: Укроборонпром Обкатали новые украинские БТРы. Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады остались довольны

Высокой точности достигают благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки.

Кроме этого, он оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который уничтожает современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

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Боевая машина разгоняется до 100 км/ч благодаря шасси 8х8 и мощному немецкому двигателю Deutz, который совместили с американской автоматической трансмиссией от Allison.

Для дальнейших шагов в усилении обороноспособности Украины США необходимо определить, какое летальное оружие Украина будет способна принять и применять в будущем.