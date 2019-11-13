"По сути у нас будет простая сдача национальных интересов. И уничтожение нашей страны", - Тим Златкиной. Фото: Соцсети

Арест начальника главного управления развития и обеспечения Вооруженных сил Украины генерала Дмитрия Марченко негативно повлияет на моральное состояние армии.

"Все увидели, что, если ты хорошо выполняешь свою работу, то тебя закроют. Дальше будет хуже: начнут рассказывать, что все, кто УБД - это преступники, враги, которые убивали на Донбассе" мирных шахтеров ". На моральное состояние арест уже повлиял - люди идут из армии и отказываются продолжать свою работу. по сути у нас будет простая сдача национальных интересов. и уничтожение нашей страны ", - говорит в комментарии Gazeta.ua волонтер Тимофей Златкин ..

Считает, что таким образом новая власть давит на команду 5-го президента Петра Порошенко.

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"Дело шито белыми нитками и настолько плохо, что любой первокурсник, или второкурсник юридического факультета это заметит. Я видел Марченко возле Песок, в Карловке. Он помогал волонтерам и решал проблемы нашей армии. Когда воевал под ДАП - лично возил раненых и сразу возвращался. Это один из немногих преданных своему делу людей", - говорит он.

Партия "Европейская солидарность" заявляет о готовности предоставить начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко - фигуранту дела о бронежилетах - всю необходимую правовую помощь в этом деле. "Партия "Европейская солидарность" возмущена немотивированными преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках разрушенной украинской армии мощные современные Вооруженные силы", - говорится в заявлении партии.