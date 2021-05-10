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понедельник, 10 мая 2021 18:27

Враг бил с запрещенного оружия на Донбассе

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Враг бил с запрещенного оружия на Донбассе
Боевики дважды нарушили режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Среди украинских военных потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

У Авдеевки российские наемники били с подствольных гранатометов.

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Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

9 мая российские войска один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

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