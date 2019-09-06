Возле моста в Станице Луганской исчезли украинские флаги

Украинские флаги, которые 3 дня назад повесили у моста-перехода в Станице Луганской, сегодня, 6 сентября, исчезли

Ранее сообщалось о появлении этих флагов и радость местных по этому поводу, сообщила местная жительница с ником Sveta Svetikova

"На территории станичанской земли Государственный флаг Украины провисел ровно 3 дня! Флаги все сняли, осталось два у входа со стороны Станицы! Все патриотические силы Луганской области, местные жители и даже чиновники в шоке, причем в полном", - пишет она.

Автор: Sveta Svetikova У моста в Станице Луганской вывесили украинские флаги на столбах

"Утреннее фото, но сейчас уже этого нет. Получили!" - говорится в заметке.

Автор: Sveta Svetikova 6 сентября украинские флаги исчезли

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В Станице Луганской журналисты обнаружили перевозчика, который находился в рядах так называемой народной милиции ЛНР. Его зовут Николай Кузьмин, также его называют "Лесником" или "Железным лесорубом".