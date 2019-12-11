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среда, 11 декабря 2019 18:30

Воздушным Силам передают отремонтирован военный транспортник

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Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП" передает в Воздушных Сил технически обновленный самолет Ил-76МД.

Это второе воздушное судно для ВСУ, которое модернизировали в этом году, сообщает АрмияInform.

На самолете установлено дополнительное оборудование для осуществления полетов международными трассами и новую цифровую систему БУР (бортовой устройство регистрации параметров полета), что позволяет повысить качество анализа полетной информации.

Автор: АрмияИнформ
  Передача Ил-76МД Вооруженным силам в Николаеве
Передача Ил-76МД Вооруженным силам в Николаеве

Также заменили электрическую проводку, воздушно-кислородные трубопроводы, а также резинотехнической продукции.

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. По кодификацией НАТО: англ. Candid - "Истинный". Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения.

В 2019 году предприятия Укроборонпрома уже передали государственным заказчикам всю авиационную технику, ремонт которой был предусмотрен заказами 2019 года. Было отремонтировано и дооборудовано Ан-26, Су-27, МиГ-29, Су-24, Ил-76МД, Л-39, Ми-14, Ми-8МТ.

Автор: Укроборонпром
  Укроборонпром отчитался о отремонтированных и модернизированных военных самолетах в 2019 году
Укроборонпром отчитался о отремонтированных и модернизированных военных самолетах в 2019 году

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Также модернизировали самолеты типа: Су-27 до уровня Су-27 1М, Су-25 до уровня Су-25 М1, МиГ-29 до уровня МиГ-29 МУ1, Л-39 до уровня Л-39 1М и выполнили ремонт авиадвигателей.

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал Воздушным силам истребитель МиГ-29.

Он прошел модернизацию и получил капитально отремонтированы двигатели.

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Дата
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декабря

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