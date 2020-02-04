Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Алексей Арестович

 
Ексклюзивы
1/5
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 648
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 4149
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1107
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5454
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1296
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2655
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 756
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18954
Фото
Все фото
4
5
3
4
12
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Оккупанты устроили опасное минное поле
Оккупанты устроили опасное минное поле
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
Бригада тактической авиации упражнялась на истребителях МиГ-29 - фото
Бригада тактической авиации упражнялась на истребителях МиГ-29 - фото
Видео
Все видео
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Бывший "министр" ДНР сдался СБУ
Бывший "министр" ДНР сдался СБУ
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 405
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3186
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 756
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 26011
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1251
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 09:00

Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Алексей Арестович

1 Комментировать

Помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью YouTube-канала KRYM сказал, что новая власть рассуждает о путях восстановления оккупированного Донбасса после его деоккупации.

Добавил, что доноров и инвесторов ищут уже сейчас.

Военный эксперт Алексей Арестович рассказал Gazeta.ua о трех вариантах развития событий с деоккупацей и инвестициями в разрушенный российскими войсками Донбасс.

Автор: uapress.info
  На фото дом, который разрушило попадания российского снаряда
На фото дом, который разрушило попадания российского снаряда

2 февраля советник президента Зеленского заявил, что сейчас идут поиски инвесторов на части Донбасса, что оккупирована российскими захватчиками. Как понимать это заявление?

Это вброс для хайпа. По Донбассу есть три варианта развития событий: или они таинственно договорились и Путин дал гарантии, что мы сможем занять ОРДЛО в сентябре-октябре 2020 года и всех победим, и все возобновим, или никаких договоренностей с ним нет. А третий - мы заходим на Донбасс, Путин начинает полномасштабное вторжение, ловит в ловушку наиболее боеспособную часть ВСУ, создает там второй Иловайский котел, уничтожает наших солдат и продвигается дальше.

Разбираем первый вариант: фаза деоккупации займет как минимум 2-3 года. Это ментальная деоккупация, информационная деоккупация, выявления и обезвреживания российских ДРГ и подполья, поиск схронов с оружием, выявление лиц, которые совершали преступления. Разминирование займет очень много времени, к тому же там экологическая катастрофа, разрушенная промышленность.

То есть в лучшем варианте мы туда заходим, строим пару заводов, типа больницы в Ухане, Зеленский их открывает и все считают, что на Донбасс пошли инвестиции. В реальности проблемы, что создала Россия своим нападением мы будем решать еще 20-30 лет.

Они постоянно говорят о реинтерграции и восстановлении оккупированного Донбасса, но не говорят о инвестициях в территории, которые контролирует Украина. Почему?

Потому что это сложная системная работа, а не хайп. Вот освобождения пленных — это тоже хайп, а предубеждение ситуаций, при которых россияне берут в плен украинцев, - это системная, тяжелая, скучная и кропотливая работа, которую они не умеют делать. Так же и с Донбассом. Освобожденных территорий очень много, но никаких инвестиций в него нет, потому что они хотят финансировать оккупированный Донбасс после деоккупации. Хотя Краматорск, Славянск и даже Мариуполь являются деоккупированным Донбассом.

Еще может быть одна причина - сейчас нельзя привлекать российские средства, потому что общество не воспримет этого. И невозможно это сделать через посредников. Наверное, деоккупация Донбасса будет идти через подачу воды в аннексированный Россией Крым и некоторыми мерами по урегулированию отношений с РФ.

Автор: Патріоти України
  Местный житель Донбасса с пакетом в руках роется в поисках уцелевших вещей. Здание позади него разбита от российских обстрелов по мирным жителям
Местный житель Донбасса с пакетом в руках роется в поисках уцелевших вещей. Здание позади него разбита от российских обстрелов по мирным жителям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал о предстоящем обмене пленными

Какими мерами?

Восстановлением транспортного сообщения, может, позволят РФ что-то приватизировать или, в случае если земельная реформа пройдет, немножко поторгуем с русскими нашей землей. Ну то есть это сочетание бизнес-интересов олигархов, которые это лоббируют, возможно, это продвижение интересов наших беглецов: Януковича, Пшонки, или Курочкина, который захватил половину Донбасса. Во время деоккупации может пойти легализация теневых преступных доходов и российских денег.

Прогноз не утешительный, и более того - пугающий. Что с этим делать?

Об этом надо говорить. Разъяснять людям, что к чему. Надо вести гражданскую и политическую деятельность.

Что может быть дальше?

По моим оценкам, в октябре может случиться что-то, после чего речь будет идти уже не о деоккупации Донбасса, а о создании комитета по спасению Украины.

Это как?

Или 21 апреля, или в июне будет год правления Зеленского. Все будут подводить итоги первого года нового президента. Все сразу поймут, что ничего не сделано. Что они солгали почти по всем пунктам, по которым обещали, что год пошел коту под хвост, экономически стало хуже, что сразу поймут наши граждане.

Что после этого будет?

Сделают попытку исправления: правительство изменят, кто-то уйдет в отставку, кого-то показательно накажут. Эффекта от этих действий хватит на полгода. То есть до октября. Далее уже не будет идти речь о замене правительства. Будет переход власти к парламенту и создание комитета национального спасения, ибо экономические итоги их правления будут ужасными. И политические тоже. Поэтому первый вопрос, который будет им интересен "Как удержаться у власти, а не план спасения Донбасса.

Автор: etcetera.media
  Мягкая детская игрушка - уже серый мишка на фоне здания разрушенной от артиллерийского обстрела, который совершили русские захватчики на Донбассе
Мягкая детская игрушка - уже серый мишка на фоне здания разрушенной от артиллерийского обстрела, который совершили русские захватчики на Донбассе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду

Все это происходит в момент, когда Россия усиливает обстрелы. Какова вероятность того, что россияне пойдут в наступление на нас?

Предпосылок для наступления я не вижу. Будет определенное усиление для того, чтобы заставить Зеленского идти на уступки. Зеленский плохо держит удар, особенно в отношении крови. Он такой зайчик, который сразу идет на уступки, когда его начинают критиковать. Месяц обстрелов и потерь и он начинает сразу уступать. Путин всегда так делает - поднимает уровень насилия и ужаса перед любыми переговорами.
Что нам делать - поднимать уровень насилия самим, стрелять в ответ.

Но если мы начнем стрелять на опережение, не начнет ли ЕС обвинять нас в нарушениях?

Нет, Запад в этом плане очень реактивный - поддерживает то, что мы делаем. Если мы воюем, то и Запад воюет, а если мы миримся, то и они радостно идут на примирение, санкции готовятся снимать и тому подобное. Они не диктуют нам политику, а повторяют за нами.

О днепровской воде в Крым. Насколько велика вероятность, что ее дадут российским захватчикам?

Они очень этого хотят и единственное, что их останавливает - это общественная активность. Насколько мы будем жесткими в этом вопросе, этот вопрос будет отсрочен. Когда Арестов, который является моим одноклассником заявил, что они думают об подаче, это была проверка нашего терпения и нашего мнения. Чем больше недовольства этим у людей, тем меньше шансов пустить оккупантам воду.

То есть люди из Крыма должны разложить палатки под ОП?

Было-бы неплохо. Вот только власть сразу скажет, что это негодяи, а Арсен Аваков с радостью к этому подключется.

Не самый лучший прогноз ...

Я не думаю, что Зеленский досидит до конца своего срока.

Что в это время может сделать Россия?

У них началась перестройка, которая для них окончиться катастрофой. Путину будет далеко не до Украины. Однако на фоне того, что они там у себя устроили, им может понадобиться маленькая победоносная война. Путин затеял перестройку, а любая перестройка очень плохо заканчивается. Единственное, что мы, как всегда, не используем этот шанс.

Российский президент Владимир Путин хочет сдать ДНР и ЛНР Украине.

Об этом свидетельствует отставка помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, сказал бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев "Апострофу".

Автор: София Староконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Алексей Арестович». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

На Олимпийских играх соревновались военные патрули

Пушистый близнец: назвали животное, которое путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 64172
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 31239
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 11259
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 9099
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8388
Донбасс
В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения
В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения 1 Просмотров: 378
Боевики ранили украинского военного
Боевики ранили украинского военного Просмотров: 54
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
 Просмотров: 657
Зеленский рассказал о предстоящем обмене пленными
Зеленский рассказал о предстоящем обмене пленными Просмотров: 423
Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела МН17
Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела МН17 Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
2
Активист судится с президентом
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 5585
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua