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среда, 18 декабря 2019 16:30

Вооруженные силы учатся штурмовать города

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Вооруженные силы учатся штурмовать города
В ВСУ увеличат подготовку для боев в городе / фото: Прямой

Вооруженные силы Украины учатся брать штурмом города.

В 2020 году запланировано провести подготовку не менее 8 батальонно-тактических групп для этого, сообщает АрмияInform.

В этом году две батальонно-тактические группы уже прошли обучение по этой программе на территории Международном центрeи миротворчества и безопасности на учебном месте "Бой в населенном пункте".

На сегодня учебное место - это поселок городского типа, открыли в конце прошлого года. В в будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и тому подобное.

Срок обучения одного подразделения по программе составляет 2 недели.

"В следующем году по этой программе спланировано подготовить от 8 до 12 батальонных тактических групп", - Владислав Пономарев с Сухопутных войск ВСУ.

Каждая бригада, прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе.

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Один из первых подразделений ВСУ, который прошел подготовку по программе - 72 механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины.

Ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172.

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