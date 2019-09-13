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пятница, 13 сентября 2019 10:09

Волонтеры показали фото нетипичного "помощника" снайперов ВСУ

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Автор: БФ "Повернись живим"
 

На войне всему находится новое применение. Например, простая швабра может стать мачтой для безопасного наблюдения в тепловизор, оснащенный Wi-Fi.

Пишут волонтеры на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Также на войне "зеркалка", на которую в мирной жизни фиксируют счастливые моменты, фиксирует передвижения противника и возможную работу снайперов. Это важно, чтобы можно было запечатлеть нарушения режима тишины, показать, как российские наемники находятся в оборудованных "лежках" и аргументировать стрельбу в ответ", - пишут они.

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Один фотоаппарат для описанных выше задач стоит от 15 до 25 тыс. грн.

Помочь их приобрести для групп снайперов, которые прямо сейчас смотрят на врага через прицел винтовки, можно здесь.

Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича победил во второй по значимости конкурсной программе "Горизонты" 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Действие антиутопии "Атлантида" происходит в 2025-м на освобожденном от оккупантов Донбассе.

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