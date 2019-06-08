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суббота, 08 июня 2019 16:25

Волонтер рассказал о кровавом бой "Азова" на Донбассе

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Волонтер рассказал о кровавом бой &quot;Азова&quot; на Донбассе
Бой на Донбассе длился 4 часа. Фото: glavred.info

Полк "Азов" понес потери на позиции, которую силы ВСУ ранее отбили у противника в районе поселка Новолуганское.

Волонтер из Днепра Юрий Мисягин сообщил об этом в Facebook.

"Азов" ранее провел успешные боевые действия. Занял новые передовые позиции на Светлодарской дуге.

С этих позиций враг обстреливал украинцев из артиллерии.

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В ночь на 7 июня нацгвардийцы с позывными "Круглый" и "Максон" погибли в бою с оккупантами. Он длился почти 4 часа.

Вследствие вражеских обстрелов в течение суток двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще пять получили ранения и семеро получили боевые травмы.

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