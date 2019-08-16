Волонтер прокомментировал увольнение корректировщика из Мариуполя

Тимофей Златкин - волонтер. Помогает украинской армии. Фото: Соцсети

Освобождение из-под ареста корректировщика огня террористов по району Восточному 24 января 2015 года, Валерия Кирсанова, приближает Украину к законам Дикого Запада.

"По "Закону Савченко"он уже отсидел свой срок в тюрьме. На самом деле я не помню когда во времена нашей Независимости давали пожизненное, к тому-же он только корректировщик. Вот если бы он был непосредственно тем, кто за заряжал, выпускал те ракеты , то тогда-бы это было другое дело, ще хуже ", - говорит в коментарии Gazeta.ua волонтер Тимофей Златкин.

Решение судьи не зависит от его географического происхождения.

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"Я знаю много судей-сепаров, что объявляли приговор украинцам и отпускали врагов. Есть такой краматорский один судья, в начале войны отличился. В Киеве, Оболонском суде сидит еще один, да вообще много таких по Украине. Чтобы преступников наказывали надо отменять не закон по борьбе с терроризмом, или уголовный кодекс. Надо избавиться от "Закона Савченко" и решения Конституционного суда, отпускающего на волю осужденных за тяжкие преступления. Отсутствие справедливости приближает Украину к законам Дикого Запада, что было в США в начале их истории. Там тогда тоже не работали законы судьи отпускали преступников. Людям это надоело, они взяли в руки Конституцию и начали сами судить, после этого заработали нормальные законы", - говорит он.

24 января 2015 россияне из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" открыли огонь по жилому району Восточный, города Мариуполя. Выпустили 120 снарядов, они попадали в жилые и частные дома, детские сады и магазины. Погибло 33 человека, среди которых маленькие дети. Самому младшему из погибших, Вячеславу Кашину, было три года, один из снарядов попал в его дом. 117 жителей города получили травмы различной степени тяжести.

Валерия Кирсанова сотрудники СБУ схватили в тот же день. Имел при себе патроны и гранату. Впоследствии обнаружили, что он долгое время уже был завербован русскими, имел кодовое прозвище "гаишники", а после начала войны начал сотрудничать с боевиками. На суде в своей вины не признавал, говорил, что все данные легко найти в интернете.