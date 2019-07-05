Волкер потролил россиян в честь освобождения Славянска

Когда уйдут русские - в Украине наступит мир. Фото: Капитал

Специальный представитель госдепа США по Украине Курт Уолкер назвал условие для возвращения мира на Донбасс.

Главным условием он назвал отсутствие российских военных, комментируя 5-ю годовщину освобождения оккупированных территорий написал он Twitter.

"Четкое напоминание о том, что вывод российских войск является ключом к миру в Украине. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал Волкер.

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A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 июля 2019 г.

5 лет назад силы Нацгвардии вошли в захваченные пророссийскими вооруженными формированиями Славянск и Краматорск. Жестокие бои за эти стратегически важные пункты продолжались с 12 апреля. Во время боев за город россияне использовали тактику "живого щита". Боевики подло отстреливались из жилых районов городов из самоходной зенитной установки "Нона". Тогдашний лидер террористов Игорь Гиркин только через 5 лет после своего бегства из города рассказал об этом.