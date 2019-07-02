Волкер отреагировал на обстрел медиков ВСУ на Донбассе

Автор: facebook.com/milinua Санитарный автомобиль 36-й бригады морской пехоты ВСУ выгорел дотла

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил действия боевиков, которые обстреляли санитарный автомобиль на Донбассе.

Свою позицию Волкер изложил в Тwitter.

"Печальная новость из Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны становиться мишенью", - написал Волкер.

Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 липня 2019 р.

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1 июля под Водяным боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, который эвакуировал раненого. 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель погибли, старшина получил огнестрельное ранение.