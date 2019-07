Волкер отреагировал на обстрел медиков ВСУ на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил действия боевиков, которые обстреляли санитарный автомобиль на Донбассе.

Свою позицию Волкер изложил в Тwitter.

"Печальная новость из Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны становиться мишенью", - написал Волкер.

Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik