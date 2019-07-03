"Война закончится когда Донбасс будет наш" - 58-летний доброволец защищает Украину в ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 18
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2583
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1809
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1692
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3520
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2394
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 738
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1692
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25074
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
4
6
5
3
9
В параде в Минске участвует подразделение РФ, воевавшее против Украины
В параде в Минске участвует подразделение РФ, воевавшее против Украины
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Уничтожает все живое: россияне &quot;засветили&quot; на Донбассе запрещенное оружие
Уничтожает все живое: россияне "засветили" на Донбассе запрещенное оружие
Оккупанты обстреляли улицу Авдеевки
Оккупанты обстреляли улицу Авдеевки
Видео
Все видео
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской
Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской
Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1692
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1665
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1044
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 15:00

"Война закончится когда Донбасс будет наш" - 58-летний доброволец защищает Украину в ООС

  Комментировать
Автор: Валерий Шмаков
  Сергей служит в "Айдаре" с 2015 года с небольшими перерывами
Сергей служит в "Айдаре" с 2015 года с небольшими перерывами

Боец Сергей служит на передовой в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ "Айдар" в свои 58 лет. "Почти пенсионер", - шутит он о себе.

Родом из города Бердянск Запорожской области, что на побережье Азовского моря и недалеко от зоны конфликта.

До войны работал газорезчиком. "Металл резал", - объясняет мужчина. Служил еще в советской армии в 1979 году, по специальности авиационный механик. В "Айдар" пришел в 2015 году.

"С тех пор служу с небольшими перерывами. Был 2015 года, затем в 2017-м пришел, теперь в 2019-м снова здесь ", - объясняет он.

"Хоть я и на русском разговариваю и город у нас русскоязычный, но я здесь чтобы не не пускать боевиков дальше. Напротив, гнать их надо к чертовой матери. К сожалению, многие люди забывают о войне. Просто-напросто она людям уже надоела. Очень многим ", - констатирует Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 51-летний канадец защищает Украину в АТО

Верит в нашу победу: "Война закончится когда Донбасс будет наш".

На вопрос, какие ожидания от новой власти отвечает: "Не могу сказать как Зеленский поведет себя дальше. Может решит вопрос, чтобы остановилась война. В чем я очень сомневаюсь".

После войны, говорит, хочет уйти на пенсию.

"Украинцам хочу пожелать мира, здоровья, силы и выдержки. А все остальное - додастся", - говорит Сергей.

67-летний Валентин Тимченко - один из старейших бойцов на фронте. Имеет позывной "Богуслав". В 2015 году воевал в рядах добровольческого батальона ОУН, 93-й механизированной бригады "Холодный яр". Продолжает службу в рядах Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение" Просмотров: 1665
"Война перестала быть ужасной картиной, где оторванные конечности и реки крови" - легендарный доброволец "Санта"
"Война перестала быть ужасной картиной, где оторванные конечности и реки крови" - легендарный доброволец "Санта" Просмотров: 4212
"Приходилось стрелять по главарю террористов "Мотороле" - рассказ бойца о боях за ДАП
"Приходилось стрелять по главарю террористов "Мотороле" - рассказ бойца о боях за ДАП Просмотров: 4041
"Мы почти не стреляли, аккуратно минировали. Это заслуга "Севы"
"Мы почти не стреляли, аккуратно минировали. Это заслуга "Севы" Просмотров: 2727
Сейчас вы читаете новость «"Война закончится когда Донбасс будет наш" - 58-летний доброволец защищает Украину в ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 57866
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28769
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 12745
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 12375
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 10071
Донбасс
В параде в Минске участвует подразделение РФ, воевавшее против Украины
В параде в Минске участвует подразделение РФ, воевавшее против Украины
4
 1 Просмотров: 864
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
 Просмотров: 1395
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
 Просмотров: 1278
"У нас здесь свое "королевство" - Луганск оставят без воды и света
"У нас здесь свое "королевство" - Луганск оставят без воды и света Просмотров: 468
Станица Луганская: что происходит на позициях боевиков
Станица Луганская: что происходит на позициях боевиков Просмотров: 3141
Больше всего комментируют
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
Голосов: 2337
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua