"Война закончится когда Донбасс будет наш" - 58-летний доброволец защищает Украину в ООС

Боец Сергей служит на передовой в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ "Айдар" в свои 58 лет. "Почти пенсионер", - шутит он о себе.
Родом из города Бердянск Запорожской области, что на побережье Азовского моря и недалеко от зоны конфликта.
До войны работал газорезчиком. "Металл резал", - объясняет мужчина. Служил еще в советской армии в 1979 году, по специальности авиационный механик. В "Айдар" пришел в 2015 году.
"С тех пор служу с небольшими перерывами. Был 2015 года, затем в 2017-м пришел, теперь в 2019-м снова здесь ", - объясняет он.
"Хоть я и на русском разговариваю и город у нас русскоязычный, но я здесь чтобы не не пускать боевиков дальше. Напротив, гнать их надо к чертовой матери. К сожалению, многие люди забывают о войне. Просто-напросто она людям уже надоела. Очень многим ", - констатирует Сергей.
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Верит в нашу победу: "Война закончится когда Донбасс будет наш".
На вопрос, какие ожидания от новой власти отвечает: "Не могу сказать как Зеленский поведет себя дальше. Может решит вопрос, чтобы остановилась война. В чем я очень сомневаюсь".
После войны, говорит, хочет уйти на пенсию.
"Украинцам хочу пожелать мира, здоровья, силы и выдержки. А все остальное - додастся", - говорит Сергей.
67-летний Валентин Тимченко - один из старейших бойцов на фронте. Имеет позывной "Богуслав". В 2015 году воевал в рядах добровольческого батальона ОУН, 93-й механизированной бригады "Холодный яр". Продолжает службу в рядах Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
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