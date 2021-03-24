Война в Донбассе может закончиться через неделю - МИД

В МИД прокомментировали войну на Донбассе. Фото: РБК

Войну на Донбассе можно закончить за неделю.

Но без "зеленого света" со стороны Москвы продвижение в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе является невозможным, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью словацкому изданию "Tyžden", текст которого приводит пресс-служба МИД.

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт.

"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, давно все это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить", - пояснил Кулеба.

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В МЗС заявили, что Россия активно пытается противодействовать "Крымской платформе".