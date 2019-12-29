Война на Донбассе: военные сообщили последние новости

Боевики 3 раза обстреляли украинских военных. Фото: Jkl

Боевики от начала суток три раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Два обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Масштабный обмен "всех на всех" между Украиной и боевиками ОРДЛО завершился. Украинской стороне вернули 76 заложников, боевикам передали 127 человек.