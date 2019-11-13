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среда, 13 ноября 2019 20:35

Война на Донбассе: военные сообщили хорошие новости

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Война на Донбассе: военные сообщили хорошие новости
Боевики 9 раз обстреляли украинских военных. Фото: DW

На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь от начала суток нет.

УкраинскиЕ позиции обстреляли из запрещенных минскИМИ договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"8 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Хутора Свободного - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза в районе Зайцевого - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехового - из стрелкового оружия и подствольних гранатометов, неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям у Лебединского", - говорится в сообщении.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

В Краматорске во вторник, 12 ноября, похоронили бойца ВСУ Геннадия Моторина. Геннадий был сапером 92-й отдельной механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко.

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