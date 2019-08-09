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пятница, 09 августа 2019 20:58

Война на Донбассе: сообщили последние новости с передовой

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Война на Донбассе: сообщили последние новости с передовой
Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: "Вернись живым"

На Донбассе от начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных.

Российские наемники использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Лебединского по направлению Ужовки из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи Золотого-4 по направлению Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета.

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В так называемой ДНР 8 августа "самоликвидировались" трое боевиков. Ответственность за небоевые потери оккупанты попытались возложить на украинских военных.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
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