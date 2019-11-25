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понедельник, 25 ноября 2019 20:21

Война на Донбассе: сообщили плохие новости

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Война на Донбассе: сообщили плохие новости
Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Ukrinform

На Донбассе от начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: возле Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных нет. Однако в результате обстрелов боевиков в Марьянке была ранена мирная жительница. Бойцы ООС оказали женщине первую медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.

На Донбассе российские оккупационные войска доставили спецназ со средствами технической разведки и снайперскими винтовками. Среди этого вооружения есть неустановленные ранее разновидности.

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