Война на Донбассе: появились последние новости

Боевики 6 раз обстреляли украинских военных. Фото: slovoidilo

На Донбассе от начала суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреливали из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"3 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из противотанковых ракетных комплексов; возле Луганского - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - с станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.

С 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 28 человек. 12 из них - ликвидирован.