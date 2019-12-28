Война на Донбассе: боевики шесть раз открывали огонь

Боевик 6 раз нарушили режим перемирия. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток боевики шесть раз обстреляли украинских военных.

Вооруженные формирования РФ применили запрещенные Минскими договоренностям 120-мм минометы, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

4 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП; рядом с Ореховым - с миномета калибра 120 мм - 5 мин; два раза неподалеку с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Война в Украину попала в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году, - по версии американского издания Foreign Policy.