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Война на Донбассе: боевики ранили одного украинского бойца

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Война на Донбассе: боевики ранили одного украинского бойца
Боевики 9 раз обстреляли украинских военных. Фото: ГТ

На Донбассе от начала суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, из них: дважды район населенного пункта Водяное, с направления Пикуза и Ужовка - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Талаковка, с направления Пикуза - из крупнокалиберного пулемета; вблизи населенного пункта Павлополь, с направления Украинское - из автоматических гранатометов; окраины Новотроицкого, с направления Докучаевск - из крупнокалиберного пулемета; Лебединское, с направления населенного пункта Саханка - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Крымское, с направления Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, с направления населенного пункта Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Южного, с направления шахта имени Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

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Вследствии обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 человек, которые не были в составе вооруженных сил. Еще 1528 - получили ранения.

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Дата
16
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