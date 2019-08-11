Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие

Боевики 4 раза обстреляли украинских военных. Фото: Glavcom

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреливали из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Старогнатовки по направлению Новолапсы - с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного по направлению Пикуз - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе Крымского по направлению Сокольников - из стрелкового оружия.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. боевики вели обстрел украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Здесь погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один получил ранения.