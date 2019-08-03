Война на Донбассе: боец ВСУ получил ранение

Боевики совершили 5 обстрелов. Фото: "Центр Медиа"

3 августа боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

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"В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг 10 раз нарушал режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил ранения. Обстреливали позиции ООС российские вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.