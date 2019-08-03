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суббота, 03 августа 2019 20:25

Война на Донбассе: боец ВСУ получил ранение

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Война на Донбассе: боец ВСУ получил ранение
Боевики совершили 5 обстрелов. Фото: "Центр Медиа"

3 августа боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

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"В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг 10 раз нарушал режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил ранения. Обстреливали позиции ООС российские вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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