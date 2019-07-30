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вторник, 30 июля 2019 12:07

Война близко - ветеран разведки рассказал о делах на границе

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Война близко - ветеран разведки рассказал о делах на границе
Украина должна быть готова к войне. Фото: Андрей Дубчак

Украине нужно восстановить призыв на срочную службу и подготовиться к введению военного положения.

"На границах с Украиной сосредоточены мощные военные российские формирования, больше 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника ствольная и реактивная артиллерия, Ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы", - говорит ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает Обозреватель.

По его мнению, эти сосредоточения являются подготовкой к масштабному наступлению россиян на территорию Украины.

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Василий Богдан напомнил, что введение военного положения в прошлом году показало очень много проблем в секторе безопасности и охраны, а также в органах местного самоуправления.

Генерал убежден, что сейчас нужно устранить все эти недостатки для того, чтобы встретить врага и дать ему отпор.

"То, что мы сейчас имеем на границах, то, как действует пятая колонна в Украине, - все это подталкивает к мобилизации гражданского общества и страны в целом для того чтобы дать достойный ответ и не позволить врагу захватить всю страну", - говорит он.

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной ДНР Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014-го трейлера для перевозки ЗРК "Бук".

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30
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