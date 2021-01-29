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пятница, 29 января 2021 07:46

Воины ВСУ ударили по росйських наемниках

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Воины ВСУ ударили по росйських наемниках
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки. В Донецкой области зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. В Луганской области зафиксировано 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.

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