Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживание

Фото: Генштаб ВСУ

На военном полигоне в Николаевской области состоялись боевые слаживания. Подразделения мотопехотной бригады форсировали водные преграды.

Накануне отрабатывали правильность действий при выполнении элементов, инструктирование по соблюдению мер безопасности на воде и готовили бронированную технику.

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Слаживания механизированные и мотопехотные подразделения бригады выполнили в полном объеме и без "потерь".

Военно-морские силы ВСУ проводят завершающие испытания новеньких катеров типа Island, которые США передали Украине.