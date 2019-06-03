Воины мотопехотной бригады прошли боевые слаживание

На военном полигоне в Николаевской области состоялись боевые слаживания. Подразделения мотопехотной бригады форсировали водные преграды.
Накануне отрабатывали правильность действий при выполнении элементов, инструктирование по соблюдению мер безопасности на воде и готовили бронированную технику.
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Слаживания механизированные и мотопехотные подразделения бригады выполнили в полном объеме и без "потерь".
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