Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе

Фото: Анатолий Штефан

В сети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) показал фото 2-х убитых на Донбассе террористов.

Оккупанта Никиту Руденко ликвидировали 10 июня, сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook.

Он родом из Суходольска Луганской области. В сети пишут, что парню было 23 года. Его смерть подтвердил отец Николай Руденко. "Прости ты нас всех!" - написал он на своей странице в соцсети и показал фото убитого боевика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи

Второй террорист - Анатолий Власов, 1976 года. Его уничтожили 22 апреля. Родом из города Зоринск Луганской области. Боевика ликвидировали в районе Сокольников Луганской области. В сети также появились скорбные сообщения.

"Все будет Украина, победа за нами!" - резюмировал Штефан (Штирлиц).

9 июня ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика Ивана Моисеенкова из Донецка. Ликвидированный имел позывной "Маз".