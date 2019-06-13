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четверг, 13 июня 2019 09:57

Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
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Террорист Никита Руденко
Фото: Анатолий Штефан
Террорист Анатолий Власов
Анатолий Власов в соцсети
Оккупанты также написали о смерти своего соратника
Никита Руденко в соцсети

В сети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) показал фото 2-х убитых на Донбассе террористов.

Оккупанта Никиту Руденко ликвидировали 10 июня, сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook.

Он родом из Суходольска Луганской области. В сети пишут, что парню было 23 года. Его смерть подтвердил отец Николай Руденко. "Прости ты нас всех!" - написал он на своей странице в соцсети и показал фото убитого боевика.

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Второй террорист - Анатолий Власов, 1976 года. Его уничтожили 22 апреля. Родом из города Зоринск Луганской области. Боевика ликвидировали в районе Сокольников Луганской области. В сети также появились скорбные сообщения.

"Все будет Украина, победа за нами!" - резюмировал Штефан (Штирлиц).

9 июня ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика Ивана Моисеенкова из Донецка. Ликвидированный имел позывной "Маз".

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Дата
13
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