Военный подорвался на неизвестном устройстве

Военный получил ранения. Его госпитализировали. Фото: facebook.com/otueast

12 февраля у Павлополя Волновахского района Донецкой области от взрыва получил ранение военный.

Взорвалось неизвестное устройство, сообщает Оперативно-тактические группировки "Восток".

Военного оперативно доставили в больницу. Там ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняют", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский 11 февраля побывал с рабочей поездкой в ​​Донецкой области. Там должен был ознакомиться с ситуацией на передовой. Вместе с Зеленским отправились послы стран "Большой семерки" и глава ОП Андрей Ермак.