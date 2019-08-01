Военных на Донбассе оставили без света - энергокомпания пошла на уступки

Луганское энергетическое объединение оставило без электроэнергии 9 военных объектов в городе Счастье.

В компании заявили, что отключат формирования в городах Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная, которые контролирует украинское правительство, пишет пресс-центр предприятия.

Свое решение аргументируют задолженностью военных.

Автор: Скриншот "ЛЭО вынуждено отключить от энергоснабжения войско формирования", - говорится в сообщении

"Сначала они пытались пользоваться электроэнергией безучетно и бесплатно, теперь, когда энергетиками проведены рейдовые проверки, не уплачиваются средства за использованное даже после заключения договоров на поставку!!! ООО "ЛЭО" вынуждено отключить от энергоснабжения военные формирования на территории Луганской области, которые не платят за потребленную электроэнергию. Все призывы энергетиков прекратить военный произвол пока остаются без внимания. Сколько мы не кричали, - нас так никто и не слышит", - говорится в сообщении.

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Автор: Скриншот После подписку о гарантийной уплаты компания подключила свет защитникам

В комментариях люди возмущаются, мол, отключать военных, которые защищают Украину, - неправильно.

Пресс-служба компании на это отвечает, что "все стоит денег".

Впоследствии электроэнергию подключили под гарантийную подписку по уплате долга.

С начала российского вторжения на территорию Украины исчезло 4,6 тыс. человек. Эти данные занесла в базу Харьковская правозащитная группа, рассказал ее руководитель Евгений Захаров во время презентации результатов выполнения проекта "Насильственные исчезновения и пропажи без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018-х".