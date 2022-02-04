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пятница, 04 февраля 2022 07:50

Военные ВСУ сообщили обнадеживающие новости с передовой

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Военные ВСУ сообщили обнадеживающие новости с передовой
Сегодня утром со стороны российских боевиков нарушений режима "тишины" также не было. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня российскими оккупантами.

В течение суток 3 февраля сохраняется "тишина", сообщил в пятницу пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе.

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По состоянию на 07:00 4 февраля со стороны российских боевиков нарушений режима тишины тоже не было.

Утром 2 февраля российские оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат. С него и сбросил выстрел ВОГ-17. В результате атаки никто не пострадал. Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово".

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Дата
04
февраля

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