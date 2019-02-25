Военные сообщили трагические новости с Донбасса

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Фото: ONLINE.UA

На Донбассе в течение дня боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных.

Террористы трижды применили вооружение, запрещенное минского договоренностями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединский, с минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового и снайперского оружия - в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское; из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское ", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"Подразделения, на которые соверщалось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения. Потери противника уточняются", - добавили в ведомстве.

Жители поселка Мироновское Донецкой области показали как они живут в 4 км от линии фронта. Зимой 2015 года, во время боев за Дебальцево, поселок неоднократно обстреливали.