Военные сообщили о ситуации на передовой

Вооруженные формирования Российской Федерации ранили украинского военного. Фото - ТСН

9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один наш военный получил ранение, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Под обстрелы попали позиции вблизи 5 населенных пунктов. Лебединское и Орехово враг накрыл с тяжелой артиллерии", - сказано в сообщении.

С началом этих суток а российские оккупационные огонь не открывали.

Готовятся три новые точки для разведения войск в Донбассе. Речь идет о железнодорожном мосту в районе Станицы Луганской, Новоселовка-2 и КПВВ "Гнутово". Хотя министр не исключил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.