Военные сообщили новости с передовой

Боевики 8 раз нарушили режим перемирия. Фото: Proms

На Донбассе от начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций: неподалеку Авдеевки с направления Яковлевки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Верхнеторецкого с направления Михайловки - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки с направления Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Золотого-4 с направления Золотое-5 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Зайцевого с направления Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Крымского с направления Смелого - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

На оккупированной террористами территории Донецкой и Луганской областей заметили две колонны грузовиков из России.